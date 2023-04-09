مرتضى منصور يكشف حقيقة تجميد دونجا والزناري وفتوح وعمرو السيسي

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حقيقة الشائعات التي يروجها البعض بتجميد الرباعي أحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك الفضائية : أقسم بالله ولا لعب من الرباعي أحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا قررت تجميده وكل هذا كذب وادعاءات لهدم استقرار القلعة البيضاء.

وشدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن فيريرا المدير الفني السابق للزمالك كتب تقرير عن عدم قدرة 4 لاعبين على ارتداء تىشيرت الزمالك ولكن هناك مدير فنى جديد سيكتب تقريره فى نهاية الموسم وسيتم احترامه

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد بستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.