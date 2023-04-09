تعرف على خدمات مكتب تايكو بجامعة القاهرة

يقدم مكتب تايكو جامعة القاهرة عددا من الخدمات للباحثين، حيث يعمل المكتب على دعم الارتباط الفعال للبحث العلمي للباحثين لحل مشكلات المجتمع، وذلك عن طريق إمدادهم بحصر متواصل لتلك المشكلات، والمساهمة في تهيئة الظروف وتوفير الإمكانيات المناسبة.

ويوفر المكتب للباحثين المزايا التالية :

1. دعم عملية تسجيل براءات الاختراع لأفضل حل للمشكلة.

2. دعم الاحتياجات البحثية لحل مشكلات القطاع.

3. توفير تمويل مناسب لعمل النموذج الأولي لأفضل حل للمشكلة.

4. إعداد الدراسات الاقتصادية والدراسات المقارنة لتحديد الجدوي الاقتصادية لتكنولوجيات جديدة لحل مشكلات القطاع.

5. اتاحة الفرصة للمشاركة في رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية التي تعمل فى القطاع من خلال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة.

على الجانب الأخر ،وسط أجواء رمضانية، شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بساحة الحرم الجامعي لطلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما هنأهم بذكرى انتصار حرب العاشر من رمضان، حرب العزة والكرامة التي حطمت أساطير عسكرية وأصبحت تُدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية.