كندا تتحرك لتوسيع الائتمان الضريبي الاستثماري لشركات التعدين

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة لرويترز إن تحرك كندا لتوسيع الائتمان الضريبي الاستثماري لشركات التعدين لمواءمتها مع السياسات في الولايات المتحدة، يسرع محادثات التمويل لعمال المناجم المهمين.

اقترحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو خصمًا ضريبيًا استثماريًا بنسبة 30٪ للمصروفات المتعلقة بالتنقيب عن المعادن الهامة في أحدث ميزانية تم الإعلان عنها الشهر الماضي. يغطي هذا الحافز أيضًا المستثمرين الذين يخططون لشراء أسهم في بعض شركات التعدين الهامة مثل تلك الموجودة في استكشاف محلول ملحي من الليثيوم.

يقول المسؤولون التنفيذيون في الشركة إن الإجراءات الجديدة ستساعد في جذب مستثمرين جدد في الأسهم ظلوا بعيدين عن قطاع التعدين بسبب ظروف سوق رأس المال المتقلبة. يحتاج مشروع الاستكشاف المبكر عادةً ما بين 10 ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار) إلى 25 مليون دولار كندي ، وفقًا لتقديرات الصناعة.

قال مارك سيلبي ، الرئيس التنفيذي لشركة Canada Nickel Company Inc (CNC.V): 'ستكون هذه الأحكام ذات فائدة كبيرة لجذب الاستثمارات'.

منذ إعلان الميزانية ، قال سيلبي إن مناقشات كندا نيكل الجارية بشأن شراكة محتملة مع صانع بطاريات كوري مجهول تسارعت بفضل الإجراءات المحددة. ارتفع مؤشر TSX Venture Metals and Mining بنسبة 4٪ (.GSPJX151040) منذ الميزانية ، مقارنة بزيادة 2.7٪ في السوق الأوسع (.GSPTSE).

تحاول كندا مضاهاة الحوافز التي أعلنتها الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم الذي يقدم مزيجًا من الإعفاءات الضريبية والقروض الحكومية بقيمة 40 مليار دولار لدعم المشاريع المعدنية الهامة.

تعد كندا موطنًا لنصف شركات التعدين في العالم ، ويُنظر إليها على أنها وجهة متميزة لعمال المناجم المبتدئين لزيادة رأس المال ، وفقًا لبورصة تورنتو.

قال كريس دورنبوس ، الرئيس التنفيذي لشركة E3 Lithium (ETL.V) ومقرها ألبرتا ، إن مقترحات الحكومة تفتح خيارًا جديدًا لتمويل عمال المناجم المبتدئين في كندا لم يكن متاحًا من قبل. يعمل E3 Lithium على استكشاف الليثيوم من المحاليل الملحية في كالجاري.