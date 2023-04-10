كهربا يحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف.. شاهد

احتفل محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد اللاعب أيمن أشرف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة برفقه أيمن أشرف، وعلق كاتبًا: “كل عام وأنت بخير أخي”.

موعد نهاية أزمة غرامة كهربا

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، موقف اللاعب من لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر والغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "اليوم الأخير للمهلة التي حصل عليها كهربا لسداد الغرامة ينتهي يوم 12 أبريل وليس غدا".

وأضاف: "كهربا سيشارك في لقاء بيراميدز بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعوق مشاركته".

وتابع: "كهربا اقترب من جمع مبلغ الغرامة وتتبقى بعض المبالغ البسيطة، في غضون اليومين المقبلين من المقرر أن يسدد كهربا الغرامة".