عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف.. شاهد

كهربا وأيمن أشرف
كهربا وأيمن أشرف

احتفل محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد اللاعب أيمن أشرف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة برفقه أيمن أشرف، وعلق كاتبًا: “كل عام وأنت بخير أخي”.

موعد نهاية أزمة غرامة كهربا

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، موقف اللاعب من لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر والغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "اليوم الأخير للمهلة التي حصل عليها كهربا لسداد الغرامة ينتهي يوم 12 أبريل وليس غدا".

وأضاف: "كهربا سيشارك في لقاء بيراميدز بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعوق مشاركته".

وتابع: "كهربا اقترب من جمع مبلغ الغرامة وتتبقى بعض المبالغ البسيطة، في غضون اليومين المقبلين من المقرر أن يسدد كهربا الغرامة".

محمود كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى أيمن أشرف موعد نهاية أزمة غرامة كهربا أزمة غرامة كهربا غرامة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

طارق السيد عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي:فوز مهم والأداء مش أحسن حاجة

الناس الحلوة ولاد الأصول.. أمير كرارة: حد يعزمني علي الفطار في المطرية

مع السلامة يا بطلة.. لينا شاكر تنعى شيرين الطحان بكلمات مؤثرة.. شاهد

تعليق مثير من وزير الرياضة السابق بشأن حكام نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بـ كنيسة في بريطانيا

صورة لأغنى رجل في العالم مع حفيدته المصرية

بنك الطعام: نواجه ضغوطا في توفير المواد الغذائية ونحتاج دعم القطاع الخاص

قبل فوات الأوان .. 70% خصما على أسعار شيفروليه كابتيفا

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر خلال أبريل

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عامين.. شاهد ماذا فعل فيروس كورونا بامرأة|فيديو

سحلها وضربها.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة بوحشية|شاهد

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

دراسة: يستطيع الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر من النساء

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ