النادي الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

اتفقت لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي مع عبد القادر كوليبالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على فسخ التعاقد بالتراضي.

وحضر الجلسة بالنادي الإسماعيلي كل من: “إبراهيم نصر رئيس لجنة التعاقدات الذى قام بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن اشرف عبدالكريم و الإدارة القانونية برئاسة المستشار أدهم حميدة، وقد أتمت الإدارة القانونية و التعاقدات وشئون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب على 10 الاف دولار”.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب بالنادي الإسماعيلي كان بقيمة 740 الف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه.

شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط وكان ذلك في مباراة الإسماعيلي و غزل المحلة بديلا للاعب أحمد مدبولي في الدقيقة 78 .

تصحيح الأوضاع في النادي الإسماعيلي

وبذلك يكون مجلس الإسماعيلي قد وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب ، ويأتي ذلك في إطار سياسة مجلس إدارة النادي لتصحيح الأوضاع داخل النادي والتي تسببت في تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفاده فنية وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الإسماعيلي يعاني حاليا من مشاكل قديمة يطالب فيها لاعبون أجانب بمستحقاتهم من خلال قضايا مرفوعة على النادي في المحكمة الدولية.

ويسعي المجلس الحالي للنادي الإسماعيلي لإنهاء مثل هذه الأزمات بشكل يتناسب مع ظروفه المالية الصعبة وحتى لا تتسبب مثل هذه القضايا في عرقلة مسيرة الفريق في المستقبل.