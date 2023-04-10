عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادي الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

كوليبالي
كوليبالي

اتفقت لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي مع عبد القادر كوليبالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي على فسخ التعاقد بالتراضي.

 وحضر الجلسة بالنادي الإسماعيلي كل من: “إبراهيم نصر رئيس لجنة التعاقدات  الذى قام  بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن اشرف عبدالكريم و الإدارة القانونية برئاسة المستشار أدهم حميدة، وقد أتمت الإدارة القانونية و التعاقدات وشئون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب على 10 الاف دولار”.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب بالنادي الإسماعيلي كان بقيمة 740 الف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه. 

شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط وكان ذلك في مباراة الإسماعيلي و غزل المحلة  بديلا للاعب أحمد مدبولي في الدقيقة 78 .

الزمالك اليوم.. مرتضى منصور في مجلس الدولة وموعد سداد كهربا غرامة الفيفا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

تصحيح الأوضاع في النادي الإسماعيلي 

وبذلك يكون مجلس الإسماعيلي قد وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب ، ويأتي ذلك في إطار سياسة مجلس إدارة النادي لتصحيح الأوضاع داخل النادي والتي تسببت في تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفاده فنية وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الإسماعيلي يعاني حاليا من مشاكل قديمة يطالب فيها لاعبون أجانب بمستحقاتهم من خلال قضايا مرفوعة على النادي في المحكمة الدولية.

 

ويسعي المجلس الحالي للنادي الإسماعيلي لإنهاء مثل هذه الأزمات بشكل يتناسب مع ظروفه المالية الصعبة وحتى لا تتسبب مثل هذه القضايا في عرقلة مسيرة الفريق في المستقبل.

 

الاسماعيلي كوليبالي غزل المحلة المحكمة الدولية أحمد مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

اشترى بالمكافأة شنط رمضان.. ماذا فعل سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي؟

ميدو يكشف تفاصيل أزمته مع حسني عبد ربه أثناء تدريبه الإسماعيلي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يكشف موعد فرض العقوبات الجديدة ضد روسيا

النادي الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالي بالتراضي

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان

توترات بين الصين وتايوان تلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى.. تقرير

بسبب العنف الأسري.. 3 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار بـ أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة على إنستجرام.. سيدة تزن 600 رطل تحكي سر نزول وزنها

علامة تحذير في البول تشير إلى سرطان المثانة.. تفاصيل

المطرية وصلت العالمية.. وكالات الأنباء تتسابق لحضور النسخة الثانية من الإفطار يوم 21 رمضان

سحور رمضان| طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة مع بطاطس مهروسة بالدقة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ