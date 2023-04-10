دعاء ليلة 19 من شهر رمضان لكل مهموم.. 23 كلمة تجعل لك فرجا ومخرجا

يحين الآن وقت دعاء ليلة 19 من شهر رمضان حيث نشهد الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان، وتنبهنا إلى أن العشر الأواخر من رمضان حيث ليلة القدر صارت على مسافة ليلة الغد ، فقد مرت ليالي الثلث الأوسط من شهر الخير والمعروف بثلث المغفرة سريعا جدًا، لذا علينا الانتباه من غفلتنا لاغتنام ما تبقى منه دون استهانة، ولعل دعاء ليلة 19 من شهر رمضان هو أفضل العبادات التي بها تجني الخيرات وتنتهي الأحزان ، ففي هذه الساعة من الليل وهذا الشهر الفضيل وهو من الأزمنة المباركة يتجلى الله تعالى إلى السماء الدنيا ليغفر الذنوب ويقضي الحاجات ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 19 من شهر رمضان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، كما أنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء ليلة 19 من شهر رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ينبغي اغتنام دعاء ليلة 19 من شهر رمضان ، حيث إن وقت السحر يكون من أوقات استجابة الدعاء عامة ، ويزيد فضله وأهميته في شهر رمضان الكريم ، خاصة في الساعة الأخيرة قبل الفجر.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة التاسعة عشر من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 19 من شهر رمضان ، حيث إنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأضافت: لذا ينبغي اتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، واغتنام هذا الوقت المبارك ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 19 من شهر رمضان ومنه: « اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي » .

دعاء ليلة 19 رمضان

1- «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

6- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

7- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

8- اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ .

9- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10- اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

11- إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.