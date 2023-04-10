رفض أشرف زكي الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك..اعرف السبب

قال الفنان أشرف زكي، إن سبب رفضه للترشح لرئاسة نادي الزمالك إنه في البداية كان أمين صندوق النادي ومر لظروف ووقتها كان رئيس أكاديمية الفنون وتعرض لأزمة صحية، فقام بالإعتذار عن ذلك المنصب.



أضاف أشرف زكي في برنامج على قناة "هي" أنه قال أن من لا يحترم "الفانلة" التي يرتديها يمشي، وأنه مع أن الفرقة كلها يجب أن ترحل وإعطاء فرصة للناشئين.



وأوضح أشرف زكي، أن اللاعب يجب أن يفكر في المسئولية الملقاة على عاتقه، الذي لا يشعر بالإنتماء يجب أن يرحل.



وعن وجود "شيكابالا" أكد أنه ضد أن يرحل لأنه من اللاعبين الأوفياء الذي أعطى عمره للفريق، غير كثير من اللاعبين لا يجب عليهم البقاء.