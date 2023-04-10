سيول على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

تشهد حالة الطقس حالة من عدم الاستقرار، وتؤكد بيانات هيئة الأرصاد الجوية على تعرض محافظات الجمهورية إلى تقلبات جوية في فصل الربيع، بحيث قد نشهد ارتفاعات أو انخفاضات في درجات الحرارة.

كتل هوائية أوروبية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال الـ 72 ساعة الماضية كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة كتلة من الصحراء الشرقية ووصلت درجات الحرارة 32 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إنه هناك كتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، وسيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والمتوقع أن تصل درجة الحرارة 26 درجة اليوم على القاهرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سنشعر ببرودة الجو خلال فترات الليل، وسيكون هناك فرصة لتساقط الأمطار وستصل لحد السيول على مستوى محافظة البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة على القاهرة.

تقلبات جوية

وأشارت منار غانم إلى أنه بدءا من اليوم وحتى الخميس سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وحتى نهاية شهر ابريل سيكون هناك تقلبات جوية، مضيفة:" هناك فرص لتساقط الأمطار اليوم وتكون من خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية التي شهدت بالفعل سقوط أمطار خفيفة وستستمر على مدار يومين، وبداية من الثلاثاء ستكون شدة الأمطار متفاوتة ورعدية أحيانًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم الإثنين تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى غدًا 26 درجة مئوية، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ذروة انخفاض درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة الأربعاء المقبل، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، كما ستنخفض الصغرى أيضًا ومن المتوقع أن تسجل 14 درجة مئوية.

كما حذرت الدكتورة منار غانم من ارتداء الملابس الصيفية في هذا التوقيت، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام.

سقوط أمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار في أغلب محافظات الجمهورية و على رأسها الإسكندرية ومطروح وبعض المناطق من وسط سيناء، لافتة إلى أن الأمطار غدًا ستكون متوسطة ورعدية على محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، وقد تصل لحد السيول في بعض المناطق من سيناء وخليج العقبة وخليج السويس نظرًا للطبيعة الجبلية للمنطقة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غدًا على القاهرة الكبرى، موضحة أن هناك احتمالات باستمرار سقوط الأمطار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولكن شدتها ستختلف من مكان لأخر ومن يوم إلى أخر.

حوض علوي بارد

وكشف محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأضاف محمد القياتي، في تصريحات تليفزيونية، :"كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا ودرجات حرارتها منخفضة ومعها منخفض جوي لطبقات الجو العليا"،متابعا أن هذه الحالة يطلق عليه حوض علوي بارد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يصاحبها أمطار رعدية وتبدأ من الغد أمطار متوسطة على سيناء بالكامل وخليج السويس والعقبة الأمر الذي يسبب سيول على هذه المناطق وتصل سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكمل محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.