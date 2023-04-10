عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشف محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية.



وأضاف محمد القياتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن

كتب هوائية قادمة من جنوب أوروبا ودرجات حرارتها منخفضة ومعها منخفض جوي لطبقات الجو العليا، متابعا أن هذه الحالة يطلق عليه حوض علوي بارد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وتابع محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يصاحبها أمطار رعدية وتبدأ من الغد أمطار متوسطة على سيناء بالكامل وخليج السويس والعقبة الأمر الذي يسبب سيول على هذه المناطق وتصل سلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار رعدية



وأكمل محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.