الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة وتحذر من جو الأربعاء

كشف محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد ذروة حالة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد خلال الثلاث ايام المقبلة، مؤكدا أن البلاد تشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة بكل ملحوظ.



وأضاف محمد القياتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساءالأحد، أن هناك نشاط قوي للرياح يؤدي إلي إثارة الرمال والأتربة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

التقلبات الجوية



وتابع محمد القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، انه هذه الحالة من التقلبات الجوية الحادة تصل ذروتها يوم الأربعاء المقبل إلى 21 درجة مئوية.





