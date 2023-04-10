أجواء ربيعية بنكهة الشتاء اليوم وأمطار غزيرة بعدة مناطق| حالة الطقس

نشرت هيئة الارصاد الجوية، توقعات حول حالة الطقس اليوم، تشير وجود انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسود أجواء ربيعية بنكهة الشتاء.

وقالت هيئة الارصاد، إن تغير حالة الطقس يرجع إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

وتكون الفرص قائمة ومهيئة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة .

ويشهد الطقس اليوم، أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

️كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهره الكبرى ٢٦ درجه مئوية

الوجه البحري ٢٦درجة مئوية

السواحل الشماليه ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٠ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٠درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٧ درجة مئوية