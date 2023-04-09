أمطار خفيفة تتساقط على الإسكندرية وسط حالة من عدم الاستقرار في الطقس

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة صباح اليوم الأحد، وسط غيوم شديدة وسحب كثيفة للغاية على أغلب أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

يشار إلى أن أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، هي:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.