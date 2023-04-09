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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعدادا لشتاء 2024|تطهير 84 مطبقا في إطار خطة الـ100 يوم وسط الإسكندرية

تطهير مطابق الصرف
تطهير مطابق الصرف في الإسكندرية

تابعت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، برئاسة عماد الحوشي، سكرتير عام الحي، أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش هذا العام، والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش، وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء القادم 2023/2024.


وقامت اللجنة اليوم بتطهير شوارع: حارة عبد المقصود، وشعرواي، وقاسم أمين محرم بك، وأمام نادي الترام، وأديب العطارين، والسيد درويش، والشكراوي الحضرة الجديدة، والناصر محمد، والإسماعيلية محطة مصر، وطيبة سبورتنج. 

وتم تطهير 84 مطبقا، بالإضافة إلى 553 مطبقا سبق تطهيرها، بإجمالي 637 مطبقا، وجارٍ المتابعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد، وخطة الـ100 يوم  للتطهير التي تبدأ من 1 أبريل 2023 استعدادا لشتاء 2024.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية اللواء محمد الشريف مياه الأمطار محمد الشريف محطة مصر اعمال تطهير

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