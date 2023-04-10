غير مكلفة وبسيطة.. طريقة عمل خلية النحل

يعشق الكثير خلية النحل الشهية التي لاتحتاج لمقادير مكلفة ولاتحتاج لمجهود واليكم الطريقة



المقادير

٤ كوب دقيق

معلقة كبيرة خميرة

٣ معالق كبيرة سكر

واحد بيضة

ربع كوب زبدة

ربع كوب زيت

نصف معلقة صغيرة ملح

حوالى من كوب ألى كوب ونص من اللبن

الدافىء. حسب احتياج الدقيق

الطريقة

نضع كل مكونات العجينة فى طبق

ونقوم بعجنها جيدا

حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية

فى نفس الوقت

نتركها تختمر حوالى ساعة

وبعد ما تختمر نقوم بتقسيمها ثلت وثلثان

ونقوم بتلوين الثلث باللون الاحمر ومعلقة صغيرة من الكاكاو الخام

ونترك العجينة الملونه ترتاح مرة أخرى

نقوم بتقطيع العجينه البيضاء

كور متساوية الحجم

نقوم بحشوها قطع الشيكولاتة

ثم نقوم برصها فى الصينيه

نرجع للعجينة الملونة وتقوم بتقسيمها كور متساوية الحجم

نقوم بحشوها بالمربى ورصها فى الصينية بالشكل الذى ترونه

فى الصورة أو الفيديو

ونتركها ترتاح مرة أخرى حوالى ٢٠ دقيقة

ونقوم بدهن وجها بالبيض أو الزبادى

ثم ندخلها الفرن على حرارة ٢٢٠

لمدة من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة

وعند خروجها من الفرن

نسقيها بنصف كوب بحليب مكثف محلى مخفف بلبن ويكون دافى

ونضع على الوجه جوز هند