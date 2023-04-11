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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد بطريركية الأرمن الكاثوليك يهنئ محافظ القاهرة بعيد الفطر المبارك

محافظ القاهرة يتلقى
محافظ القاهرة يتلقى التهنئة

 استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  بديوان عام المحافظة وفد بطريركية الأرمن الكاثوليك برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك للتهنئة بعيد الفطر المبارك .

محافظ القاهرة يتلقى التهنئة

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، داعيًا أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والسلام ، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين.

وهنأ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك محافظ القاهرة بحلول عيد الفطر المبارك، موجهًا الشكر له لحرصه الدائم على المشاركة فى المناسبات الدينية الخاصة بالكنيسة وتقديم الدعم الكامل لها .

كان محافظ القاهرة قد شهد يوم السبت الماضي احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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