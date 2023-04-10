الصحة تنشر تعليمات مهمة أثناء شراء الأغذية واللحوم.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات التوعوية، من أجل الارتقاء بالثقافة الصحية لدى المواطنين من أجل صحة أفضل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه من المهم جدًّا عند القيام بعملية التسوق وشراء المستلزمات الغذائية اتباع الآتى:

شراء الأغذية من مصدر موثوق بهً.

تأكدي من نظافة المحل قبل الشراء منه، ويمكنك الحكم على ذلك من مستوى نظافة الأرفف والأرضيات، إن كانت متسخة ومهملة فتيقني أن مستودعات الأغذية لدى هذا المحل ووسائل النقل لديه متسخة ومهملة أيضاً، وحينها غادري المحل على الفور وابحثي عن محل آخر يعتني بما يقدمه للمستهلك.

تأكدي من أن المنتج قد تم حفظه بطريقة سليمة في المحل، اقرئي بطاقة المحتويات، فإن كان مكتوباً عليها - مثلاً -(يحفظ هذا المنتج مبرداً) وكان المحل قد وضعه على الأرفف العادية من غير تبريد فلا تشترِي هذا المنتج.

الابتعاد عن المعلبات المنتفخة أو المنبعجة أو التي عليها صدأ أو المثقوبة بالخطأ.

انتبهي دوماً لتاريخ صلاحية المنتج.

الإسراع بنقل المشتريات الغذائية إلى المنزل أفضل وسيلة للحفاظ عليها من التلف خاصة في الصيف.

شراء المواد الغذائية المجمدة والمبرد في أخر مراحل التسوق لتفادي تغير حالة حفظها أو درجة حرارتها مما قد يؤثر على سلامتها ,إن كان المنزل بعيداً، فاطلبي من البائع أن يضع هذه الأغذية في أكياس ويحيطها بالثلج لضمان أن تبقى باردة حتى تصلين إلى المنزل.

لا تضعى الأغذية خاصة المبردة والمجمدة فى حقيبة السيارة الخلفية.

عدم خلط المواد الغذائية والمواد الكيميائية كأدوات التنظيف والمبيدات الحشرية أثناء التسوق .

الإبلاغ عن المخالفات الغذائية أثناء التسوق يسهل اتخاذ الإجراء الفوري والرادع بحق المتجاوزين.

تأكدي من جودة تغليف اللحوم والدواجن قبل وضعها في سلة الشراء؛ حتى لا تتساقط عصاراتها على الأغذية الأخرى.

عند شراء اللبن السائب فعليك بغلي اللبن جيداً قبل تناوله، والأفضل شراء الأنواع المبسترة المغلفة التي توجد في الأسواق.

عند شراء عبوات المياه البلاستيكية، اختاري تلك التي تحمل اسم المصنع الذي قام بتعبئتها، ولا تأخذي العبوات مجهولة المصدر، وتأكدي من أن المحل يقوم بتخزينها في مكان غير معرض لأشعة الشمس؛ لأن تعرض العبوات البلاستيكية لأشعة الشمس قد يؤدي إلى تفاعل العبوة البلاستيكية مع المياه، وبالتالي تحولها إلى مياه غير صالحة للشرب.

الطريقة الصحيحة لشراء اللحوم