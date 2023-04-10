محافظ المنوفية يكرم الأمهات المثاليات ضمن مسابقة الديوان العام

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأمهات المثاليات الفائزات ضمن مسابقة ديوان عام المحافظة والتي يتم تنظيمها كل عام لاختيار الأمهات المثاليات والقدوة على مستوى الديوان العام، واللاتي يتم اختيارهن من خلال لجنة لفحص أوراق المتقدمين وفقاً لشروط المسابقة، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم .



حيث كرم محافظ المنوفية ( 5 أمهات مثاليات وأم من ذوي الهمم ) وهم السيدة / سلوي أحمد السيد ، السيدة / كريمة السيد مصطفي ، السيدة / أميمة محمد شبل ، السيدة / ألطاف علي عبد الحميد ، السيدة / سمية محمود منصور ، السيدة / صباح محمد عبد المحسن ، وتم تسليمهن شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن .



فيما أكد محافظ المنوفية أن الاحتفال بعيد الأم يأتي إيماناً بمكانتها وعرفاناً بدورها الأصيل في بناء الأمم ، وتأكيداً على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف ، مشيدا بإنجازات هؤلاء الأمهات وأدوارهن البطولية في الحفاظ على أبنائهن واستقرار أسرهن ، لافتاً أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .