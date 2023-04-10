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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: مصر لها بصمة مميزة على مستوى العالم في المشروعات الخضراء..فيديو

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان، ان المشروعات الخضراء والذكية، تقوم على التنمية المستدامة، ولها دور في مراعاة البيئة والأجيال القادمة، وفقا لرؤية مصر 2030.

 

وقال عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية، خلال المشروعات القومية، كان لها السبق في التحول للطاقة الشمسية، والطاقات المتجددة.

 

وتابع أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان، أنه لدينا توليد الرياح من منطقة العين السخنة، والبحر الأحمر، إضافة إلى إستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

 

وجود المشروعات الخضراء

وأشار عمرو سليملان إلى أن مصر لها بصمة مميزة على مستوى العالم، في وجود المشروعات الخضراء، والتحول نحو الطاقة النظيفة. 

المشروعات الخضراء التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الطاقات المتجددة منطقة العين السخنة

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