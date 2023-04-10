أخبار التوك شو.. أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة.. أشرف زكي يستشهد برأي الشيخ الشعراوي عن سؤال الفن حرام ولا حلال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

انخفاض جديد| أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة وتحديدًا عيار21

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 10-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، أن اليوم هناك انخفاض عن أمس فى أسعار الذهب، فأمس سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2170 جنيها، و اليوم جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا يسجل 2155 جنيها.

الفن حرام والا حلال.. أشرف زكي يستشهد برأي الشيخ الشعراوي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لايمكن لأي شخص عامل أن يطلق على مهنته انها حرام، ويرغب في عملها، معلقا “ أنا شايف أن الفن مش حرام لقوله تعالي ”فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

وقال أشرف زكي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه “فيه ناس شايفة حاجات معينة وبتحكم أن ده الفن، على الرغم من وجود أعمال عظيمة وهادفة منها ”العائلة ، والمال والنبون، والشهد والدموع، وليالي الحلمية، والممر، والاختيار".

9 درجات انخفاضا.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأثنين 10 أبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، أن هيئة الأرصاد أكدت أن الجو اليوم أفضل من أمس، وهناك انخفاض في درجات، الحرارة من 35 لـ 26 أي هناك انخفاض 9 درجات.

بعد الجدل| جريشة يفجر مفاجأة عن هدف البنك الأهلي الملغي بـ الزمالك

أكد الكابتن جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن قرار الحكم وائل فرحان بـ إلغاء هدف لـ البنك الأهلي، في الزمالك بالدوري، هو قرار صحيح.

وأضاف جهاد جريشة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أنه لولا الفار لكان الهدف قد احتسب، وكانت هناك غلطة كبيرة، بالمباراة.

البانيه نزل 56 جنيها.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

يهتم المواطن المصري بمتابعة أسعار الدواجن وكرتونة البيض بشكل يومي، خلال شهر رمضان، خاصة بعد إجراءات الدولة لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وضخ كميات كبيرة من الدواجن بالأسواق بما يحدث حالة ضبط في الأسواق والأسعار.

تتحرك الحكومة في كافة الاتجاهات لتوفير متطلبات السوق المصري، خاصة من الأعلاف والتي تدخل في صناعات هامة وكثيرة، من بينها صناعة الدواجن "أى نقص بها يزيد من ارتفاع أسعار

أيمن الشيوي: شخصية نابليون في سره الباتع من أحب الأدوار إلى قلبي.. فيديو

أكد الفنان أيمن الشيوي، أن شخصية "نابليون" في مسلسل "سره الباتع" من أحب الأدوار إلى قلبه، مشيرا إلى أنه حاول بقدر الإمكان الإجتهاد فيها، واستمتع بها جدًا رغم معاناة التصوير.

وقال أيمن الشيوي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح جديد”، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مسلسل "سره الباتع" أول عمل تاريخي يربط الماضي بالحاضر، وطرح فكرة المستعمر، وفكرة الدين وتفسيره.

خبير: خطة طموحة لتحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

أكد جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن اكتشف مصر حقل ظهر وفر لها 3 مليون متر مكعب من الغاز، مشيرا إلى أن مصر قامت بتحويل 420 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال جمال عسكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه كان هناك خطة لتحويل 250 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، منها 90 الف سيارة في عام 2022، و90 الف سيارة في عام 2023، وتم تسليم 20 ألف مواطن سيارة جديدة.

وتابع خبير صناعة السيارات، أن جائخة كوونا، كان لها تأثير كبير،

الزراعة تقدم توصيات مهمة للمزارعين للتعامل مع موجة الطقس المتقلب

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أنه يجب الحرص مع موجات وتقلبات الطقس اليبء سواء ارتفاع و انخفاض درجات الحرارة.

وقال احمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا بد من تأخير زراعات محاصيل العروة الصيفية، لعدم تأثير التقلبات الجوية، ووجود موجة برد، قد يكون لها تأثير سلبي على المحاصيل.

لإنهاء الحمل وشراء المكسرات| مفاجأة في قضية قتل شاب لعروسته الجديدة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " شاب يطعن زوجته حتى الموت.. روايات غريبة عن اللحظات الأخيرة".

وجاء فى التقرير، أن النهاية مأساوية، لممرضة لا تزال عروسة جديدة، تم قتلها بسكين على يد زوجها.



نصر الدين طوبار قدوتي| المنشد أحمد أكمل يكشف تفاصيل دخوله عالم الإنشاد الديني

استضاف برنامج " صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " المنشد أحمد أكمل ، والطالب في مدرسة الإنشاد الديني .

وقال المهندس أحمد أكمل ، أن حبه للإنشاد بدأ منذ الصغر ، وهو شغوف بسماع المنشدين القدامى في إذاعة القرآن الكريم مثل " نصر الدين طوبار " و " النقشبندي "