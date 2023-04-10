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رئيس التحرير
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ديني

توسع الرزق وتطيل العمر.. مفتي الجمهورية يوضح فضل صلة الرحم

صلة الرحم
صلة الرحم

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن صلة الرحم من أفضل القرب التى يتعبد ويتقرب بها العبد إلى سبحانه وتعالى، ونادى الشرع الشريف بالحفاظ على صلة الأرحام وهو ما جاء فى قوله سبحانه وتعالى: "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا".

 

فوائد صلة الأرحام

واستشهد مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتى"، المذاع على فضائية "الناس"، ببعض الأحاديث القدسية والنبوية منها، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى خلَقَ الخلْقَ، حتى إذا فرَغ منهم قامت الرحمُ، فقالت: هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ من وصَلَك، وأقطَعَ مَن قطَعَك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)، وكذلك الحديث القدسي: "أنا الرَّحمنُ خلَقْتُ الرَّحِمَ وشقَقْتُ لها اسمًا مِن اسمي فمَن وصَلها وصَلْتُه ومَن قطَعها بَتَتُّه".

 

وتابع مفتى الديار المصرية: "لا شك أن هناك صلات لذوى الأرحام أولى، وفى أولها الوالدين وهذه الصلة نالت مكانة كبيرة فى الشرع الشريف، بل أن الله سبحانه وتعالى قرن البر بهما بعبوديته وعقوقهما مثل الشرك، فلا تطيعمها إلا فى الشرك، ولما امتدح الله سيدنا يحيى قال: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا)، كل واحد منا محتاج إلى وقفه مع النفس فى علاقته بوالديه وصلة الأرحام، فلا يجي علينا أن نعيش وسط هذا الكم من العقوق والجفاء، فهناك حجم كبير من الخطر بقطيعة الرحم، يجب أن نعلم أن سبحانه أعد لمن يصل رحمة جزاء ببسط الرزق وتأخير الأجل".

صلة الأرحام الدكتور شوقي علام صلات لذوى الأرحام القطيعة مفتي الديار المصرية

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