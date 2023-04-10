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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة19.. شوقي فتح الله يزور محمد رمضان في السجن

شوقي فتح الله
شوقي فتح الله

انتهت الحلقة الـ 19 من مسلسل جعفر العمدة على اعتراف شوقي فتح الله انه وراء سجن محمد رمضان .

وذهب شوقي فتح الله لزيارة محمد رمضان في السجن ؛ ليشمت فيه فيما اعترفت زينة لصديقتها انها أصبحت تحب محمد رمضان ولا تفكر في جلب الأموال منه.


شهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وقررت النيابة حبس جعفر العمدة اربع ايام على ذمة التحقيق بسبب وجود هيروين معه في الشنطة .

وقال محامي جعفر العمدة انه في حال ثبوت التهمة فانه يواجه عقوبة الإعدام او على اقل تقدير مؤبد.

في الوقت الذي ذهب سيف الي الحارة بيسأل علي جعفر العمدة ليدخل في شجار مع كارم فتح الله.


جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.


القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.


وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”

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