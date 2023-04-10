محمد صبحي يتحدث عن الشيخ زايد: نفسي أجسد شخصيته| فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه عرض عليه تجسيد شخصية حاكم الإمارات "الشيخ زايد" وسعد جدا بهذا الدور، ولكنه لم يكتمل، وربطهم ببعض أكثر من مقابلة وقرأ الكتاب لقصة حياته.

ووصفه «محمد صبحي» الشيخ زايد بـ رجل قومي عروبي بكل ماتحمله الكلمة من معنى وكان يعي قيمة مصر وكيانها وقام بتقديم المساعدة لمصر بالأموال وكل شيء، مؤكدا أن الشيخ زايد كان حكيما وله العديد من المواقف.

رجل قومي عروبي بكل ماتحمله الكلمة

وسرد «محمد صبحي» خلال لقائه قي برنامج «vip» موقفا للشيخ زايد قائلا : «كان هو من يقود سيارته بنفسه وعندما أوقفه رجل المرور طالبا منه رخصة القيادة فلم تكن معه، قام بأخذ أرقام السيارة فلما قام بتعريف نفسه فقال له رجل المرور نعم أعرفك ولكني أؤدي دوري سيدي، فابتسم الشيخ زايد ورحل وطلب مقابلته اليوم التالي وطلب منه أن يطلب منه أي شيء لأنه فخور به، فرفض الرجل لأنه إذا طلب شيء هذا يعني أنه ثمنا لما فعله فلا تحرمني من نقاء مهنتي.



وأوضح الفنان محمد صبحي أن سبب عدم اكتمال هذا العمل ظهور المشاكل، سيكون فيه حساسية، فإذا قام محمد صبحي بعمل هذا الفيلم فسيقوم به من منظور الشيخ زايد كحاكم وسيبتعد عن الجانب السياسي إنما الجانب الإنساني.