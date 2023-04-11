الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد.. ورد قوي من محمد مختار على ظهور ابنته بفستان البطانة مع رانيا يوسف| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

اجتهد وفسّر .. الباز : لا أرى في انتقادي للشعراوي أي تجاوز

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي ليس فوق النقد ولا يحظى بأي قداسة، عندما واجهته الإعلامية بسمة وهبة بمقطع فيديو، وصف فيه الشعراوي بأنه كان "المطبل الأعظم".

كيربي: أمريكا ملتزمة بسياسة الصين الواحدة وعدم استقلال تايوان .. فيديو

قال جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الصين الواحدة ولا تؤيد استقلال تايوان.



الفنانة عنبر: قاعدة في البيت من غير شغل عشان معنديش شلة

علقت الفنانة عنبر، عن سبب ابتعادها عن التمثيل خلال آخر 5 سنوات، قائلة: معنديش شلة علشان كدة قاعدة في البيت".



إجابات نارية.. خالد الصاوي: يمكنني قبول أجر أقل من طموحي بسبب الاحتياج

صرح الفنان خالد الصاوي، بأنه سعيد بتجسيد دور الأب فى مسلسل "أعمل إيه"، مشيرا إلى أن الاحتياج المادي يمكن أن يجعله أن يقبل أجرا ماديا أقل من طموحه.



خالد الصاوي يكشف لأول مرة عن مرتبه| ماذا قال؟.. فيديو

كشف الفنان “خالد الصاوي” عن أجره الحقيقي الذى يصل إلى "مليون ونصف" وقد أنشأ أول بطاقة ضريبية كممثل سنة 1989 حوالي من 34 سنة، وقد وصل مرتبه فى مقتبل حياته إلى 1000 جنية منهم 900 جنية إيجار شقتة على النيل و 100 جنيه يقتني" البيض والبولوبيف والبيض والسجائر والبنزين".



تهديد بالقتل وسرقة دولارات .. علا غانم تفجر مفاجآت مع بسمة وهبة في العرافة |تقرير

أطلقت الفنانة علا غانم، عدة تصريحات مهمة في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة، المذاع عبر قناة المحور، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



لفتة إنسانية من "حياة كريمة" لزوجين يكافحان للإنفاق على أبنائهما

تناول برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة “دي إم سى”، مساء اليوم الاثنين، قصة كفاح سيدة وزوجها يبيعان شباشب في الشارع، من أجل الانفاق على أبنائهما، حيث يتحصلان على مكسب يصل لخمسة جنيهات في القطعة الواحدة فقط.



مطر وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار وشدتها.



أستاذ اقتصاد: مصر لها بصمة مميزة في مشروعات الطاقة النظيفة .. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن المشروعات الخضراء والذكية تسهم في التنمية المستدامة، وتحافظ على اقتصاد دائم النمو يراعي البيئة والأجيال المقبلة، وفقا لرؤية مصر 2030.



بلم الزبالة من الشارع.. عمرو الليثي يهدي سيدة 7 آلاف جنيه

التقى الإعلامي "عمرو الليثي" بسيدة تعمل بإلمام الزبالة من الشارع فهي تعمل "عاملة زبالة" وتدعي "سميرة محمد"، والتي تبلغ ال 70 من عمرها، ولكنها بدأت فى هذا العمل سعيا وراء رزقها وزيادة مرتبها إلى جانب المعاش التي تحصل عليه بعد وفاة زوجها، كما إنها تعاني من مرض السكر والضغط، ويصل معاشها ل 1600 جنيه، ولكنه لم يكفي أحتياجتها هى وأولادها.



رد قوي من محمد مختار على ظهور ابنته بفستان البطانة مع رانيا يوسف

أكد المنتج محمد مختار، أن ابنته الصغيرة فتاة شقية ودمها خفيف، مضيفًا: "زعلت أوي من ظهور بنتي بفستان البطانة مع رانيا يوسف في المهرجان".

