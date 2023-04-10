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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجابات نارية.. خالد الصاوي: يمكنني قبول أجر أقل من طموحي بسبب الاحتياج

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي

صرح الفنان خالد الصاوي، بأنه سعيد بتجسيد دور الأب فى مسلسل "أعمل إيه"، مشيرا إلى أن الاحتياج المادي يمكن أن يجعله أن يقبل أجرا ماديا أقل من طموحه.
وأضاف"الصاوي"، خلال لقائه ببرنامج “أنا والقناع” المذاع على فضائية “الحياة” تقديم الإعلامية “منى عبد الوهاب”، أنه يحاول أن يصل إلى مرحلة التوازن فى اختيار الأدوار، منوها بأنه ليس غاضبا من عدم اختياره  للدور الأول فى الافلام.

وأشار "الصاوي"، إلى أنه أحيانا يتنازل بقبوله  للأدوار النمطية مثل "أدوار الشرير والشرير الكوميديان"، لافتا إلى أنه يحاول أن يكثف مجهوده على التنوع وملء الأماكن المميزة، وأن هناك فيلمين فشلا جماهيريا "كالعيال هربت وحسن طيارة".

المحن التي مر بها خالد الصاوي

وتابع أن محنة مرضه وضعفه أظهرت أصحابه على حقيقتهم، فمنهم أصحاب دكاترة، ساندوه بشدة ولم يتخلوا عنه، وهناك من تخلي عنه، معلقا “أحمد الله على وجود المحن والابتلاءات، فلولاها لم ينكشف كل شخص على حقيقته، فالمواقف تكشف البشر على حقيقتهم، حتي عندما مر بضائقة مادية”.

 

 

خالد الصاوي لعيال هربت حسن طيارة مرضه إنسان أكاديمي دور البطولة

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