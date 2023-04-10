قرار عاجل من السعودية بشأن الدراسة بعد سوء الأحوال الجوية

قررت المملكة العربية السعودية مساء الاثنين تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي في مدارس جدة ورابغ وخليص بناءً على تقارير الأرصاد الجوية.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مدارس منطقة تبوك وقراها؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة "عن بُعد" للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس عبر منصة "مدرستي".



حالة الطقس المتوقعة

وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقرير نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" إنه أصدر "تنبيهًا متقدمًا" باستمرار حالة الأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية.

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل: العاصمة المقدسة، وجدة، والجموم، وبحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 9 من صباح الغد، وتستمر حتى الساعة 3 مساءً.

وقال المركز إنه "من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، وأن هناك فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الطائف، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد محافظات الدودامي والرين والقويعية وعفيف، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

