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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلة الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري السوبر

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري السوبر، بعد الفوز على نظيره فريق مصر للتأمين، بنتيجة 89-71 في ثاني لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي من دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وشهدت سيطرة للأهلي على مجريات اللعب، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 26-17، قبل أن تنتهي الفترة الثانية بنتيجة 56-38.

وواصل الأهلي تقدمه على حساب هليوبوليس، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 78-51، قبل أن يحسم الفريق المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 89-71.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد فاز في المباراة الأولى على مصر للتأمين، بنتيجة ٩٨-٧١، ليحسم تأهله إلى نهائي دوري السوبر.

 

الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي دوري السوبر فريق مصر للتأمين صالة مركز شباب الجزيرة

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