سيدات سلة الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري السوبر

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري السوبر، بعد الفوز على نظيره فريق مصر للتأمين، بنتيجة 89-71 في ثاني لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي من دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وشهدت سيطرة للأهلي على مجريات اللعب، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 26-17، قبل أن تنتهي الفترة الثانية بنتيجة 56-38.

وواصل الأهلي تقدمه على حساب هليوبوليس، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 78-51، قبل أن يحسم الفريق المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 89-71.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد فاز في المباراة الأولى على مصر للتأمين، بنتيجة ٩٨-٧١، ليحسم تأهله إلى نهائي دوري السوبر.