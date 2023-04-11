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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حسام موافي: العرقسوس يرفع الضغط ويسبب هبوطا في عضلة القلب

عضلة القلب
عضلة القلب

تعتبر المشروبات الرمضانية لا غنى عنها على مائدة الإفطار، ويشتهر المصريون بتناول مشروب العرقسوس لما يحتويه من فوائد صحية كبيرة كما أنها محارب جيد للعطش، ولكن خلال الأيام السابقة صدر تحذير من هذا المشروب من قبل هئية الدواء.

 

وفي إطار هذا حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، مرضى الضغط العالي من تناول مشروب العرقسوس.

 

وقال "موافي"، في برنامجه "ربي زدني علما"، عبر فضائية صدى البلد، إن العرقسوس من المشروبات التي ترفع الضغط، وقد يسبب هبوطا في عضلة القلب.

 

ونصح "موافي"، مرضى الضغط العالي بقياس الضغط بشكل روتيني؛ خاصة عند تقدم العمر، مشيرا إلى أن هناك أشخاص دخلوا العناية المركزة بسبب الإفراط في تناول العرقسوس.

من جانبها حذرت هيئة الدواء المصرية، من تناول مشروب العرق سوس، وأكدت أنه قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة من الزمن، وأبرز هذه الآثار هي ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم .

وأضحت ما يسببه العرق سوس من آثار جانبية على البوتاسيوم وضغط الدم أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الكلى.

هيئة الدواء المصرية تحذر هؤلاء من تناول العرق سوس وتفاعله مع هذه الأدوية 

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن الاستهلاك المفرط للعرق سوس أثناء الحمل يسبب الولادة المبكرة والمشاكل الصحية لدى الطفل.

وشددت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة أخذ الحذر الشديد للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، والأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الكلى، أو القلب، والأوعية الدموية .

هيئة الدواء المصرية تحذر هؤلاء من تناول العرق سوس وتفاعله مع هذه الأدوية 

ونصحت بعدم تناول العرق سوس بجانب تناول الدواء، لأنه قد يؤدي إلى اختلال مستويات الأملاح.

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