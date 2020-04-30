نصيحة رمضانية.. تجنب تناول العرق سوس مع دواء الضغط

تحدث بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي، لذلك يجب الانتباة إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.
وتابعت خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب الابتعاد عن الحساء الجاهز فالشوربات الجاهزة غنية بالصوديوم وفقيرة بالفيتامينات.
ونصحت استشاري التغذية العلاجية بضرورة تحضير الشوربة في المنزل، بطرق صحية ومواد طبيعية ومفيدة، وتجنب الأشياء المحضرة والجاهزة.
وحذّرت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، من تناول العرق سوس مع أدوية الضغط لمعارضتها للأدوية والتقليل من فعاليتها بشكل كبير.
وتابعت خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب الابتعاد عن الحساء الجاهز فالشوربات الجاهزة غنية بالصوديوم وفقيرة بالفيتامينات.
ونصحت استشاري التغذية العلاجية بضرورة تحضير الشوربة في المنزل، بطرق صحية ومواد طبيعية ومفيدة، وتجنب الأشياء المحضرة والجاهزة.