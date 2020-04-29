الآثار النفسية لمرض كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يظهر الاثر النفسي الناجم عن المرض والحجر الصحي، فيشعر الافراد بضيق وتقييد في الحرية نتيجة البقاء في المنزل.
ووفقا لموقع health، البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا من الممكن أن يؤدي إلى التصرف بأسلوب عدائي نتيجة الأثر النفسي السيئ.
وأشار الموقع إلى أن الخوف والقلق من فيروس كورونا من الممكن أن يؤدي إلى ضعف المناعة والتأثير على الصحة العقلية والنفسية للانسان، لذلك يجب تجنب متابعة الاخبار على مدار ساعات طويلة لتجنب القلق.
وتوصى مراكز الصحة النفسية والأسرية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وتجنب الاخبار السيئة للحفاظ على الصحة العقلية للأفراد، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.