الآثار النفسية لمرض كورونا

المستجد، يظهر الاثر النفسي الناجم عن المرض والحجر الصحي، فيشعر الافراد بضيق وتقييد في الحرية نتيجة البقاء في المنزل.

من الممكن أن يؤدي إلى التصرف بأسلوب عدائي نتيجة الأثر النفسي السيئ.

ووفقا لموقع health، البقاء في المنزل بسبب فيروس

وأشار الموقع إلى أن الخوف والقلق من فيروس كورونا من الممكن أن يؤدي إلى

والتأثير على الصحة العقلية والنفسية للانسان، لذلك يجب تجنب متابعة الاخبار على مدار ساعات طويلة لتجنب القلق.