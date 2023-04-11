وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة مرورية بمساجد المنتزه.. صور

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة بمساجد المنتزه، شرقي المحافظة لمتابعة حالة المساجد وجاهزيتها لاستقبال روادها من المصلين وضيوف الرحمن.

وذكرت مديرية الأوقاف في بيان، أن الشيخ سلامة عبدالرازق أجرى الليلة جولة مرورية مفاجئة عقب صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح للتأكد من جاهزية المسجد و اعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف البيان أن عبدالرازق، أدى صلاة العشاء بمسجد المعمورة الجبل وصلاة الترويح بمسجد السكة الحديد في المعمورة البلد، وأكد أن الحالة العامة طيبة والمساجد تكتظ بالرواد وسط أجواءٍ إيمانية مباركة.

وأشار البيان إلى أن المصلين وجهوا الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعه وقيادات الأوقاف بالإسكندرية على ما تشهده المساجد هذا العام من اهتمام ونشاط غير مسبوق.