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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من الاتحاد السكندري تجاه اللاعبين بعد ثلاثية فاركو

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

قررر مجلس إجارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خصم مبلغ مائة ألف جنية من عقود اللاعبين وإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.

 

جاء ذلك بعد تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة من منافسه فاركو 3-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري .


وجاء البيان الصادر من قبل مجلس إدارة سيد البلد على موقع النادي الرسمي وفيه: "قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كل المستحقات لحين تحسن النتائج والأداء".

جاءت قرارات مجلس إدارة النادي عقب هزيمة الفريق اليوم أمام فاركو والأداء غير الجيد في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق وخاصة مباراة فاركو، رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح.

وانتهت مباراة فاركو والاتحاد السكندري بفوز فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين احرزها رزق حمروني في الدقيقة 22 وعلي بهيج في الدقيقة 65 وشكري نجيب في الدقيقة 81 بينما أحرز هدفي الاتحاد مابولولو في الدقيقتين 92 و94.

نادي الاتحاد السكندري مجلس إدارة محمد مصيلحي الدوري المصري الاتحاد السكندري

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