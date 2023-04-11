عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الـ 20 من رمضان.. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب في محافظة قنا ، في اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 06.11 مساء، بعدد ساعات صوم تبلغ 14.27 ساعة.

تشهد أيام شهر رمضان المبارك، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين، كبارا وصغارا، بموعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلي لمحافظاتهم.

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 10 آخرين بحادث ميكروباص وتوك توك قنا

أكبر مساجد قنا.. قبلة الصائمين للإفطار فى ساحته وأداء"صلاة التروايح"وسط أروقته وجدرانه

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444، الموافق 11 أبريل 2023 ، الفجر  04.04 صباحاً ، و الظهر الساعة 11.50 صباحا، والعصر 03.21 مساءً، والمغرب 06.11 مساءً، و العشاء 07.27 مساءً.

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتي تقريباً فى تمام الساعة 03.00 صباحاً ، فيما يأتي موعد الإمساك تقريباً الساعة 03.55 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.30 صباحاً.

يذكر أن دواوين العائلات تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف.

فيما تشهد مساجد محافظة قنا، عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

قنا اذان المغرب الهيئة المصرية العامة للمساحة توقيت آذان المغرب شهر رمضان المبارك الافطار وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

موضوعات متعلقة

تعليم قنا يحصد 3 مراكز فى مسابقة "نجوم المكتبة" على مستوى الجمهورية

فوز مدارس قنا بـ 3 مراكز على مستوي الجمهورية في مسابقة الأخصائي الاجتماعي

ترشيحاتنا

أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد دعوة رؤساء وملوك العالم| فيديو

دعاء ليلة القدر.. 14 كلمة تجمع لك أعظم 3 أرزاق دنيوية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

تحطم حافلة في بيرو يسفر عن مصرع وإصابة 25 شخصا| فيديو

خالد أبوزيد: الدلتا مهددة بالغرق فى بعض الأماكن.. وهذه جهود الدولة لحمايتها

سعر الدولار في البنوك اليوم 11-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

تكتشف 30 ورما قبل فرحها.. فتاة تتوفى بالسرطان تحكي معاناتها مع المرض

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ