الـ 20 من رمضان.. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب في محافظة قنا ، في اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 06.11 مساء، بعدد ساعات صوم تبلغ 14.27 ساعة.

تشهد أيام شهر رمضان المبارك، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين، كبارا وصغارا، بموعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلي لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444، الموافق 11 أبريل 2023 ، الفجر 04.04 صباحاً ، و الظهر الساعة 11.50 صباحا، والعصر 03.21 مساءً، والمغرب 06.11 مساءً، و العشاء 07.27 مساءً.

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتي تقريباً فى تمام الساعة 03.00 صباحاً ، فيما يأتي موعد الإمساك تقريباً الساعة 03.55 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.30 صباحاً.

يذكر أن دواوين العائلات تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف.

فيما تشهد مساجد محافظة قنا، عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.