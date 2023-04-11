العراق يتعرض لموجة طقس سيئة.. وتحرك عاجل من الدفاع المدني

أمطار قوية تصل حد السيول..

استنفرت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، جميع فرقها ببغداد والمحافظات، لمواجهة موجة أمطار متعددة الشدة ستتعرض لها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت هيئة الأنواء والرصد الزلزالي، من تعرض الأقسام الشرقية في البلاد، إلى موجة سيول، بحسب ما ذكرت قناة “الغدير” العراقية.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية العميد جودت عبد الرحمن، في تصريح بحسب الصحيفة الرسمية: إنه “بعد صدور تقرير هيئة الأنواء الجوية، بتعرض البلاد إلى موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة، فقد استنفرت المديرية جميع فرقها المختصة ببغداد والمحافظات، فضلاً عن تجهيز الآليات والمعدات لعمليات الإنقاذ، لا سيما في المناطق الشرقية المتوقع حدوث سيول فيها”.

وأكد أن المديرية أعدت خططاً محدثة لمواجهة أي موجة سيول أو حوادث ناتجة عنها قد تسببها الأمطار التي ستهطل بغزارة، لا سيما وأنها تمتلك الخبرة لمعالجة مثل هكذا حوادث، مبيناً أن المديرية وزعت أمس الأول، الأحد، بوسترات بين المواطنين تتضمن إرشادات لتجنب حوادث الأمطار والسيول، فضلاً عن الرقم المجاني للمديرية 115 لاستقبال الاتصالات حال تعرضهم للحوادث.

وأضاف عبد الرحمن أن مديريته وجهت مواطني محافظة ديالى الساكنين قرب الشريط الحدودي، بأخذ الحيطة والحذر لاحتمالية حصول فيضانات وموجة سيول وفق تقارير الأنواء الجوية، مبيناً أن المديرية بدورها كثفت تواجدها بالقرب من تلك المناطق، موجهاً المواطنين بالاتصال بفرق الدفاع المدني لضمان التصرف السليم في حال غمرت المياه قراهم.

فيما ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الأنواء الجوية بوزارة النقل عمار الجابري، أن التقارير أكدت أنَّ المنخفض الجوي سيؤثر بشكل واضح في جميع مناطق البلاد، ما سيتسبب بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة نهار اليوم، الثلاثاء، بينما ستكون رعدية إلى غزيرة مع هطول “الحالوب” ليلاً، منوهاً إلى أن الجهات الأكثر تعرضاً للموجة، هي بغداد والأقسام الغربية والشمالية من البلاد.

وأوضح أنَّ أكثر المناطق المتوقع أن تحدث فيها موجات سيول، هي بعض الاقسام الشرقية لمحافظتي واسط وميسان، مؤكداً أنَّ الامطار ستستمر بالهطول على مدى ثلاثة أيام، وذروتها ستبدأ من ليلة اليوم الثلاثاء وطوال غد، الأربعاء، فيما ستكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة يوم الخميس.