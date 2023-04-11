المشدد 10 سنوات لمتهم و5 لآخر قتلا شخصا في مشاجرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، متهمان احدهم بالسجن المشدد 10 سنوات والأخر 5 سنوات لقيامهما بقتل شخص والشروع في قتل أخر بسبب اصطدام سيارة عم المجني عليه الأول بسيارة المتهم بقرية الوسطى مركز الفتح .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 10201 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى وقوع مشاجرة بين شقيق المجني عليه الثاني المصاب " هاشم . م . س " و المتهم " عيسى . ع . ف " بسبب قيام الأول أثناء قيادته لسيارته باصطدامها بسيارة المتهم مما تسبب في تهش " مرآة سيارة المتهم وعلى أثرها قام المتهم بإخبار المتهم الثاني فراج . أ . ف " بتفاصيل المشادة التي وقعت مع المجني عليه الثاني .

وعلى إثرها قام المتهمان بتجهيز أسلحة بيضاء وسيارة وقاموا بانتظار مرور سيارة المجني عليه في الشارع العمومي بالقرية وقام المجني عليهما باستكمال عملهما بسيارتهم بموقف سيارات القرية وأثناء مرورهما بالسيارة من الشارع تربص لهما احد المتهمين وتحرك خلفهما وابلغ المتهم الآخر بتحركهما من الموقف وعندما وصل المجني عليهم بسيارتهما أمام منزل المتهمان فوجئ بسيارة تعترض طريقهم ملك المتهمان مما اجبر المجني عليهما على التوقف .

وقام المتهم الأول بتهشيم زجاج سيارة المجني عليهما والتعدي على المجني عليهما بالضرب بالعصا والشوم وعندما حاولا المجني عليهما الهرب بالسيارة قام المتهمان بإطلاق أعيرة نارية صوب السيارة مما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول " أحمد . ه . أ " وإصابة " سيد . م .س " وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الإيمان العام و نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.