سفير مصر برام الله يسلم الرئيس الفلسطيني دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

استقبل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مساء اليوم الأحد، السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وسلّم الدعوة الرسمية الموجهة من الرئيس السيسي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



ورحب الرئيس عباس بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة، مؤكداً حرصه على تلبيتها ومشاركته وشعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة والتاريخية.



وحمل الرئيس محمود عباس السفير المصري تحياته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما قدم باسمه والشعب الفلسطيني الشكر للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير ودعم صموده على ارضه وفي وطنه.

