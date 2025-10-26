قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
أخبار العالم

سفير مصر برام الله يسلم الرئيس الفلسطيني دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أ ش أ

استقبل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مساء اليوم الأحد، السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وسلّم الدعوة الرسمية الموجهة من الرئيس السيسي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. 


ورحب الرئيس عباس بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة، مؤكداً حرصه على تلبيتها ومشاركته وشعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة والتاريخية. 


وحمل الرئيس محمود عباس السفير المصري تحياته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


كما قدم باسمه والشعب الفلسطيني الشكر للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير ودعم صموده على ارضه وفي وطنه.
 

الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله مقر الرئاسة في مدينة رام الله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس دولة فلسطين الشقيقة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

جثة - أرشيفية

ترك العمل وتراكمت الديون عليه.. شاب ينهي حياته في منشأة ناصر

زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

حادث المعادي

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على محور حسب الله الكفراوي بالمعادي

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

