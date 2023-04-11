بدون وقود.. 5 سيارات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية

تطورت صناعة السيارات عالميا، وشهدت الكثير من مراحل التطور منذ بداية عملها بالوقود، وحتى الانتقال الي السيارات الكهربائية، بالإضافة الي السيارات الهجينة، والان ظهرت سيارات لا تحتاج الي الوقود من اجل الحركة، لكن كل ما تحتاج إليه هو أشعة الشمس التي تحصل منها علي الطاقة اللازمة لها وتقوم بتخزينها ومنها تقوم السيارة بالتحرك والعمل، وهو ما يعد احدث ما توصلت إليه تكنولوجيات صناعة السيارات عالميا .

ويقدم موقع صدى البلد 5 سيارات تعمل بالطاقة الشمسية منها سيارة فيسكر Ocean، وفولكس فاجن ID.BUZZ، ومرسيدس فيجن EQXX، وسونو سيون، و Lightyear 2.

1- فيسكر Ocean

تعمل شركة فيسكر الأمريكية علي تقديم سياراتها الجديدة فيسكر Ocean التي تعمل بالطاقة الشمسية وتنتمي الي فئة السيارات الـSUV، وهي تعتبر ثاني سيارة تنتجها شركة فيسكر، وتحتوي سيارة فيسكر Ocean علي الواح شمسية مثبتة علي السقف لا ستقابل الطاقة الشمسية وتخزينها للعمل بها، ويمكن لسيارة فيسكر Ocean قطع مسافة تصل الي 707 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

فيسكر Ocean

ستقدم فيسكر سيارتها الجديد Ocean بعدة نسخ وأسعار تبدأ من 37.499 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالي مليون و150 ألف جنيه.

2- فولكس فاجن ID.BUZZ

كشفت شركة ABT المتخصصة في تعديل سيارات مجموعة فولكس فاجن عن إطلاق نسختها من سيارة فان ID.BUZZ الكهربائية بالكامل، التي وضعت عليها الشركة الواح شمسية مثبتة على السقف لاستقبال الطاقة الشمسية وتخزينها بقوة تبلغ 600 واط، وتعمل هذه الألواح أثناء حركة السيارة وتوقفها ومن المفترض أن توفر مدى سير إضافي حتى 3000 كم سنوياً.

فولكس فاجن ID.BUZZ

حتي الأن لم تعلن شركة ABT عن أسعار ID.BUZZ المعدلة بينما أكدت بدء العمل عليها خلال عام 2024

3- مرسيدس فيجن EQXX

مرسيدس فيجن EQXX

قامت شركة مرسيدس بإنتاج سيارة اختبارية تسمي مرسيدس فيجن EQXX و تعمل بالطاقة الشمسية، ويمكن لسيارة مرسيدس فيجن EQXX قطع مسافة سير تصل الي 1200 كم/ساعة، وتم أثبات ذلك أثناء اختبارها العام الماضي، وتم تثبيت وحدات لاستقبال الطاقة الشمسية على السقف، تقول مرسيدس أن هذه ستكون من أعلى السيارات كفاءة في تاريخها.

4- سونو سيون

تنتج سيارة سيون التي تعمل بالطاقة الشمسية من قبل شركة سونو الألمانية، وانتجت سيارة سونو سيون خلال العام الجاري 2023، وتحتوي سيارة سونو سيون علي 456 خلية للطاقة الشمسية، وتم تزويدها ببطارية 54 كيلوواط/ساعة تكفي لقطع مسافة 305 كم/ساعة.

سونو سيون

تباع سيارة سونو سيون بسعر ابتدائي 25.126 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 840 ألف جنيه .

5- Lightyear 2

أعلنت شركة Lightyear الهولندية في 2019 عن سيارتها الكهربائية المدعمة بالطاقة الشمسية التي كان من المفترض بدء إنتاجها عام 2021 ولكن توقفت الشركة فترة، وعادة خلال العام الماضي للعمل وتعمل حالياً على تطوير سيارتها Lightyear 2 لزيادة مدى سيرها لتصل إلى 800 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

Lightyear 2

سيتم تقديم سيارة Lightyear 2 في الأسواق بسعر ابتدائي 40 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و335 ألف جنيه مصري تقريباً.