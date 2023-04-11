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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 465 مليون جنيه.. تعرف على أغلى لوحة سيارات في العالم

أغلي لوحة سيارات
أغلي لوحة سيارات بالعالم خلال عام 2023

أعلنت دولة الإمارات العربية عن إقامة مزاد لبيع لوحات السيارات المميزة، وقد أنطلق المزاد تحت اسم " أنبل الخيري "، وأقيم ذلك المزاد في دبي، وحقق المزاد أرباح تصل الي 98 مليون درهم تقريباً، أي ما يعادل 27 مليون جنيه، وسيتم استخدام أرباح المزاد التي تم تحصيلها لدعم حملة " وقف المليار في الإمارات".

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وتم بيع عدد 25 لوحة مميزة في المزاد منهم 14 لوحة تابعة لطرق دبي، بالإضافة الي أن المزاد شهد بيع أغلى لوحة سيارات في العالم حيث وصل سعرها الي 55 مليون درهم إمارتي وتحتوي اللوحة علي رقم وحرف وهم "  7 P "، وذلك الرقم الجديد حطم الرقم القياسي للوحة السابقة المسجل بيعها في دبي بقيمة 52.2 مليون درهم.

وجاءت أغلي لوحة للسيارات في العالم " P7 المميزة " بسعر 55 مليون درهم إماراتي، إي ما يعادل 465 مليون جنيه مصر، وهي لوحة مميزة قامت بتحطيم الرقم القياسي السابق المسجل في دبي .

لوحة سيارات رقمها 7 P

-  أهم لوحات مزاد أنبل الخيري

1- N41

2- J57

3- Z37

4- H31

5- W78

6- X36  

7- O71

8- AA80

9- AA22

10- AA19  

11- Y900

12- Q22222

13- Y6666

والجدير بالذكر إن أرباح المزاد سيتم تخصيصها لحملة "وقف المليار وجبة"، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ مشاريع ومبادرات موجهة ومحددة للقضاء على الجوع.

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