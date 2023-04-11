إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء مستمرة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة دون توقف تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى المتابعة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات بكافة الطرق الممكنة دون تهاون أو تقاعس على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون لردع كل من تسول له مخالفة القانون وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها مشيراً إلى إزالة 7حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء بمركز أبوتيج وحي شرق وحي غرب ضمن حملات الإزالة التي تتم بصفة دورية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.



وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية لمركز أبوتيج وحي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمركز ابوتيج عبارة عن (قواعد وسملات الدور الأرضي بالعزبة المستجدة ، وفك شدة خشبية للدور الأول بقرية المسعودي وأعمدة وقواعد خرسانية بشارع الخطيب خلف الساحة الشعبية ، تعدي على مساحة 4 قيراط املاك الدولة بمقابر البلايزة، وبروز لشقة سكنية لتحويلها إلى تجاري بشارع ابوزيد عامر بمدينة ابوتيج) فضلاً عن إزالة أعمدة الدور السادس بشارع محمود رشوان بحي شرق بالإضافة إلى أعمدة الدور العاشر العلوي لأحد العقارات بمنطقة المعلمين بحي غرب وذلك خلال حملات برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية واملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.