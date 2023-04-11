عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بأسيوط

إزالة تعديات بأسيوط
إزالة تعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء مستمرة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة دون توقف تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى المتابعة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات بكافة الطرق الممكنة دون تهاون أو تقاعس على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون لردع كل من تسول له مخالفة القانون وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها مشيراً إلى إزالة 7حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء بمركز أبوتيج وحي شرق وحي غرب ضمن حملات الإزالة التي تتم بصفة دورية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد

خلال قرعة علنية.. اختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص للعمل كسرفيس داخل أسيوط


وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية لمركز أبوتيج وحي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمركز ابوتيج عبارة عن (قواعد وسملات الدور الأرضي بالعزبة المستجدة ، وفك شدة خشبية للدور الأول بقرية المسعودي وأعمدة وقواعد خرسانية بشارع الخطيب خلف الساحة الشعبية ، تعدي على مساحة 4 قيراط املاك الدولة بمقابر البلايزة، وبروز لشقة سكنية لتحويلها إلى تجاري بشارع ابوزيد عامر بمدينة ابوتيج) فضلاً عن إزالة أعمدة الدور السادس بشارع محمود رشوان بحي شرق بالإضافة إلى أعمدة الدور العاشر العلوي لأحد العقارات بمنطقة المعلمين بحي غرب وذلك خلال حملات برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية واملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات أسيوط إزالة مخالفات البناء بأسيوط تعديات على أراضي زراعية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعد بمراكز القوصية وأبوتيج والفتح

محافظ أسيوط يشهد انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمكتبة مصر العامة

ترشيحاتنا

أحمد حسن يوضح السبب الرئيسي وراء تأخر وصول مدرب الزمالك الجديد

شيخ الأزهر يكشف 5 أسباب لانتشار الطلاق في المجتمع .. فيديو

شرطة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد 30 فلسطينيا من الضفة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره اليوناني

كانت بتغير ستارة البلكونة.. مصرع فتاة سقطت من الدور السابع في الجيزة

تصل إلى حد السيول.. الارصاد تحذر من سقوط الأمطار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لعربية حفل زفاف تثير الجدل على السوشيال ميديا.. والسبب صادم

مشهد رفض منح منى زكي وصاية أولادها يثير الجدل في "تحت الوصاية"

روجينا تنهار من البكاء بسبب منى عبد الوهاب

لص يسرق أموال الزكاة ويتظاهر بالصلاة في تركيا.. شاهد

فيديو

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

الخارجية ترد على الوثائق الأمريكية المفبركة بتصدير مصر أسلحة إلى روسيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ