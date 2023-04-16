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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة

احمد فهيم
احمد فهيم

تحدث الفنان أحمد فهيم عن كواليس تصويره لمشهده اعترافه لمى كساب زوجه محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بأن ابنها مازال على قيد الحياة، والذي تصدر به تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال:" انا سعيد بردود الفعل على هذا المشهد وبذلنا في مجهود كبير، وقد يبدو للناس أن الموقف كوميدي لكنها كوميديا سوداء تجعلك تبكي وتضحك في نفس اللحظة كما أن شخصية سيد ليست سهلة وأرهقتني".

أحمد فهيم يكشف كواليس تحضيره لشخصية سيد في جعفر العمدة

أحمد فهيم: محمد سامي صاحب فضل كبير علي

كشف الفنان أحمد فهيم عن كواليس تحضيره لشخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة والتي تلقى عليها إشادات كبيرة.

وقال في تصريحات، لـ"صدى البلد": اعتمدت على السيناريو في تحضيري للشخصية، فالمخرج محمد سامي كتب التفاصيل بشكل دقيق، بجانب جلسات العمل التي عقدناها، ووضعنا التفاصيل الخاصة من ملابس وطريقة مشي وأسلوب كلام ولزمات فنية.

وأشار الفنان أحمد فهيم، إلى أن شخصيته في مسلسل جعفر العمدة، تعد الأصعب بالنسبة له، من بين أدواره التي جسدها.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": سيد كان تحديا بالنسبة لي، وما زالت هناك مفاجآت كثيرة في الشخصية، ستظهر في الحلقات القادمة، وأشكر الجمهور على رد الفعل الكبير الذي حدث على الشخصية".

محمد رمضان مي كساب محمد سامى المخرج محمد سامي زوجة محمد رمضان الفنان أحمد فهيم

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أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة

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