أحمد فهيم: محمد سامي صاحب فضل كبير علي

كشف الفنان أحمد فهيم، تفاصيل دوره فى مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض حاليا فى رمضان ويشارك فيه مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

وقال أحمد فهيم خلال لقائه في برنامج قبل ما تفطر بكتير على راديو نجوم إف إم: ترشيحي لدور سيد كان من قبل المخرج محمد سامي، وأعتبره تكليفًا وليس فقط ترشيحًا؛ لأنه بعد الله صاحب فضل كبير عليّ، وأعتقد أن ترشيحه لأي ممثل يكون بمثابة شيء كبير لدى هذا الفنان.

وأضاف أحمد فهيم : تم إخباري بتجسيدي لدور سيد قبل بدء التصوير بيومين فقط، وهذا الأمر خضني لعدم تحضيري للشخصية قبلها بوقت كافي، ولكن استطعنا سريعًا رسم تفاصيل ملامح شخصية سيد، التي وجدت أن بها انفعالات كثيرة وأنه يتعصب طوال الوقت، وردود فعله كوميدية.

واوضح أحمد فهيم : إذا طلب مني محمد سامي في أي وقت أن أعمل معه سأوافق حتى دون معرفة الدور، لأني أثق به، وهو من اكتشفني منذ مسلسل آدم عندما كنت أقدم مشاهد قليلة، وسأظل حاملًا له هذا الجميل طوال حياتي، وإذا احتاجني في أي شيء خارج العمل.