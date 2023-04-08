عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم: محمد سامي صاحب فضل كبير علي

أحمد فهيم
أحمد فهيم

كشف الفنان أحمد فهيم، تفاصيل دوره فى مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض حاليا فى رمضان ويشارك فيه مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

وقال أحمد فهيم خلال لقائه في برنامج قبل ما تفطر بكتير على راديو نجوم إف إم: ترشيحي لدور سيد كان من قبل المخرج محمد سامي، وأعتبره تكليفًا وليس فقط ترشيحًا؛ لأنه بعد الله  صاحب فضل كبير عليّ، وأعتقد أن ترشيحه لأي ممثل يكون بمثابة شيء كبير لدى هذا الفنان.

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

فنانة شهيرة تروى تفاصيل لقائها الأول مع الراحلة شيرين الطحان

وأضاف أحمد فهيم : تم إخباري بتجسيدي لدور سيد قبل بدء التصوير بيومين فقط، وهذا الأمر خضني لعدم تحضيري للشخصية قبلها بوقت كافي، ولكن استطعنا سريعًا رسم تفاصيل ملامح شخصية سيد، التي وجدت أن بها انفعالات كثيرة  وأنه يتعصب طوال الوقت، وردود فعله كوميدية.

واوضح أحمد فهيم : إذا طلب مني محمد سامي في أي وقت أن أعمل معه سأوافق حتى دون معرفة الدور، لأني أثق به، وهو من اكتشفني منذ مسلسل آدم عندما كنت أقدم مشاهد قليلة، وسأظل حاملًا له هذا الجميل طوال حياتي، وإذا احتاجني في أي شيء خارج العمل. 

الفنان محمد رمضان محمد سامى المخرج محمد سامي أحمد فهيم مسلسل جعفر العمدة الفنان أحمد فهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

موضوعات متعلقة

كريم الشناوى: أنا وأمينة خليل نضجنا والسينما ضاغطة لصناعها

فنانة شهيرة تروى تفاصيل لقائها الأول مع الراحلة شيرين الطحان

تحت الوصاية يتصدر التريند .. والجمهور يتساءل عن مصير منى زكي

أنغام تحيي حفلا غنائيا مع تامر عاشور في الكويت 11 مايو

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في أبوظبي .. 6 مايو

في ذكراها.. قصة ظهور آمال فهمي بفيلم العندليب مقابل زجاجة عطر

المداح الحلقة 17.. هروب سلمى أبو ضيف وعبد العزيز مخيون ينضم للجن

ليل أم البنات الحلقة 16.. أحزان سهير رمزي والقبض على ناصر سيف

ترشيحاتنا

بعد تجاوز الفيديو مليار مشاهدة .. قرار في الجزائر بشأن إمام القطة

الكونجرس الأمريكي متوعدًا الصين: خيار إرسال جنود لـ تايوان على الطاولة

لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

حادث مؤلم يضرب الهند .. شاب يعتدي على فتاة ويشوه جسدها

أشهر 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 50 ألف جنيه في مصر

غلق شارع السودان تقاطع جامعة الدول العربية كليا لاستكمال محور أحمد عرابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها… تحذير عاجل من حلويات منتشرة خلال شهر رمضان

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ