محافظ مطروح يشيد بمعرض الفنون التشكيلية في واحة سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض الفن التشكيلى للرسومات البيئية والتراثية السيوية التى رسمها عدد من الفنانيين التشكيليين من مصر وخارجها، الذين زاروا الواحة خلال ملتقى سيوة للفنون .

واستمع محافظ مطروح لشرح عن تفاصيل اللوحات الفنية والمعبرة عن التراث السيوى بما فيه من تنوع سياحى وأثار فرعونية قديمة ومشغولات الفضة والثروة الزراعية من النخيل والزيتون وكذلك المبانى القديمة بعبقها والمصنوعة من الكرشيف وكذلك بحيرات المياه والملح .

ورحب محافظ مطروح بمثل هذه الفعاليات الفنية وأشاد بها خصوصا أنها تواكب اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة ووضعها على خريطة السياحة العالمية وابراز اهم مقومات وتنوع السياحة بها مع الترويج الجيد لها لتحتل مكانتها السياحية العالمية

ووعد المحافظ لدراسة مقترح اقامة معرض دائم للفنون بسيوة وتخصيص مقر له لاستقبال مزيد من الفنانيين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الفنية والجمالية التى تسهم في إبراز إمكانيات ومقومات سيوة السياحية والتراثية.