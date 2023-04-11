الشتا رجع تاني.. تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق

يهتم المواطن المصري، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة في ظل تعرض البلاد إلى موجة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية بين اليوم والثاني؛ بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، والتوزيعات الضغطية المتواجدة في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه اعتبارا من اليوم، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن اليوم الثلاثاء سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والعظمى ستكون 24 درجة مئوية، وتصل يوم الأربعاء إلى 21 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستكون أجواء أشبه بالشتوية؛ بسبب تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار، والمنخفض الجوي سيتعمق على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتوقعت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أمطارا متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد ليلا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية الشرقية رفح والعريش وأمطار خفيفة ومدن القناة.

حالة الطقس بالجمهورية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتحديدًا مناطق ( السلوم-سيدى برانى-مطروح-الضبعة-العلمين سيدى عبدالرحمن ).

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فإنه يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تشمل باقى السواحل الشمالية الغربية خلال الطقس اليوم، وشمال الوجه البحرى، على مناطق ( الأسكندرية 'البحيرة-كفرالشيخ) مع تقدم ساعات اليوم.

وتتأثر مناطق من السواحل الشمالية الشرقية خلال الطقس اليوم، المناطق الداخلية ( جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه) بسقوط أمطار خفيفة ليلا .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يستمر في حالة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس اليوم، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ويكون حار على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وفترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

بينما تكون الأمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا خلال الطقس اليوم، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أيضا.