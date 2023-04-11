صحة الوادى الجديد: ضبط أسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات الغذائية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، ان إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية نفذت حملة تفتيش على المحلات ومنافذ البيع اليوم الثلاثاء، والتى أسفرت عن ضبط كميات من السمك والألوان الصناعية التي تضاف للفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى في حملة تفتيش على الأسواق بمركز الخارجة لمتابعة جودة المعروض من الأسماك خاصة المملحة منها في ظل اقتراب عيد الفطر حيث يقبل المواطنون على تناولها.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة المحافظة ، أن الحملة تمكنت من ضبط كميات من الأسماك فاسدة وجرى إعدامها على الفور وضبط ألوان صناعية تضاف على الفسيخ والأسماك المملحة محظور استخدامها كما جرى سحب عينات من كافة أنواع السمك والفسيخ بالمحلات لتحليلها وفحصها وجرى تحرير محاضر للمخالفين في الحملة.

وفى سياق متصل نفذت ادارة الطب العلاجى بالمديرية حملة للمرور على المستشفيات تضمنت المرور على مستشفى حميات الخارجة وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى ومدى التزام الفريق الطبى ومدى توافر الادوية والامصال واللقاحات والمستلزمات وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة وتبين انضباط العمل والتزام الفريق الطبى وتوافر الادوية والمستلزمات والأكسجين وتم قياس رضا المرضى المحجوزين بالمستشفى وقت المرور ومدى رضاهم عن الخدمة المؤداة.