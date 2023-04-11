عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادى الجديد: ضبط أسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات الغذائية

وكيل الصحه
وكيل الصحه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، ان إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية نفذت حملة تفتيش على المحلات ومنافذ البيع اليوم الثلاثاء، والتى أسفرت عن ضبط كميات من السمك والألوان الصناعية التي تضاف للفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى في حملة تفتيش على الأسواق بمركز الخارجة لمتابعة جودة المعروض من الأسماك خاصة المملحة منها في ظل اقتراب عيد الفطر حيث يقبل المواطنون على تناولها.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة المحافظة ، أن الحملة تمكنت من ضبط كميات من الأسماك فاسدة وجرى إعدامها على الفور وضبط ألوان صناعية تضاف على الفسيخ والأسماك المملحة محظور استخدامها كما جرى سحب عينات من كافة أنواع السمك والفسيخ بالمحلات لتحليلها وفحصها وجرى تحرير محاضر للمخالفين في الحملة. 

بدء حصاد 436 ألف فدان قمح بمراكز الوادي الجديد

وفى سياق متصل نفذت ادارة الطب العلاجى بالمديرية حملة للمرور على المستشفيات تضمنت المرور على مستشفى حميات الخارجة وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى ومدى التزام الفريق الطبى ومدى توافر الادوية والامصال واللقاحات والمستلزمات وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة وتبين انضباط العمل والتزام الفريق الطبى وتوافر الادوية والمستلزمات والأكسجين وتم قياس رضا المرضى المحجوزين بالمستشفى وقت المرور ومدى رضاهم عن الخدمة المؤداة.

الوادى الجديد وزارة الصحة المرور مستشفيات المستشفيات اغذية سحب عينات احمد محروس للاستهلاك غير صالحة للإستهلاك الآدمي صناعية إستهلاك الآدمى ضبط أسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

تهديد خطير.. بيان عاجل من الخارجية الأذربيجانية بشأن الاشتباكات مع أرمينيا

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

رغم إيقافه3 مباريات.. مفاجأة سارة لـ محمد عبد المنعم قبل مواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

نوبة رعب وصراخ.. رد فعل رنا رئيس بعد مقلب "رامز نيفر إند"|شاهد

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

رسالة الإمام الحلقة 20.. خالد النبوى يفتى بإجازة فتح كنيسة فى الفسطاط

أول صدمة.. ريهام عبدالغفور: نور الشريف شافني فاشلة ورفضني

تهديد خطير.. بيان عاجل من الخارجية الأذربيجانية بشأن الاشتباكات مع أرمينيا

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم شوقي الشمتانة.. ما أسباب نحافة مديحة البكري حماة جعفر العمدة؟

شاهد ماذا حدث.. مريض يبتلع طقم أسنان في السعودية

مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

على طريقة فيلم إكس لارج..الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

فيديو

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

غدر به وهو ساجد.. تفاصيل مؤلمة في حادث طعن إمام مسجد مصري بأمريكا|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ