محمد الباز يكشف حقيقة مقالاته العنيفة ضد أحمد زويل

رد الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، على اتهام "شيخ العرافين"، وقوله له :" لسه بتأجر قلمك، ولا بطلت تأجره؟".

وقال "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور وقناة النهار، :"عمري ما أجرت قلمي، وما أكتبه يكون عن اقتناع بالمعلومات التي معي، ولا علاقة لذلك بهجومي على الدكتور زويل ".

وواصل: "كتبت مقالات عنيفة جدًا ضد الدكتور أحمد زويل، وانتمائي للأستاذ عادل حمودة مهني وإنساني، وذلك بسبب حملة الدكتور زويل لأخذ أرض جامعة النيل، وكان لنا موقف مع الناس التي تظلمت من سحب أرض جامعة النيل".



ويعد برنامج العرافة، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.