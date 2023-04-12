كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2023.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان".



الليالي الوترية في العشر الأواخر



- ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 11 أبريل

- ليلة 23 رمضان توافق الخميس 13 إبريل

- ليلة 25 رمضان توافق السبت 15 أبريل

- ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 17 إبريل

- ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 19 إبريل

عبادات العشر الأواخر



وذكرت دار الإفتاء، أنه ينبغي إحياء الليالي العشر الأواخر من رمضانن بصنوف العبادات، وصلة الأرحام، وحُسن الْجِوار، والتوسعة على الأهل والأقارب، وكثرة الذكر، والاعتكاف، والتهجد، والدعاء والتضرع إلى الرؤوف الرحيم سبحانه.

كما نصحت دار الإفتاء كل مسلم بالمداومة على الذ كر، وأن يجعل لسانه رطبًا من ذكر الله طوال اليوم، ويجعل قلبه عامرا بحب الله، وينبغي للصائم أن يتشاغل طول نهاره بالذِّكر؛ فعن الزُّهري قال: «تسبيحة في رمضان خيرٌ من ألف تسبيحة في غيره».

وأكدت دار الإفتاء، أن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليالٍ مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها، ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وأضافت، أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيَّنها وينتظرها ليتقرَّب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة.

جدول أعمال العشر الأواخر



كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن جدول أعمال ليلة القدر في شهر رمضان 2023.

وقال عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" كما قال النبي "التمسوها في العشر الأواخر".

وتابع: كما قال النبي "التمسوها في الليالي الوتر" في إحدى هذه الليالي الوترية تكون فيها ليلة القدر.

وذكر أن الليلة الوترية تبدأ من بعد أذان المغرب في أيام 20 ، 22، 24، 26، 28.

وحذر عبد المعز، من الاعتداء في الدعاء في هذه الأيام وعدم الدعاء بأذى على أحد فالله لا يقبل الاعتداء في الدعاء.

واستشهد رمضان عبد المعز، بقوله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ).