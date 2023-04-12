وكالة الاستخبارات الأمريكية: روسيا ليست مستعدة للدخول في مفاوضات سلام

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن التقدم الأوكراني في ساحة المعركة هو غالبا الذي سيحدد فرص الدبلوماسية في إنهاء الصراع.

وأضافت الاستخبارات الأمريكية، أن تقدير واشنطن أن الرئيس الروسي بوتين ليس مستعدا لمفاوضات بشأن أوكرانيا الآن.

وأشارت إلي أنه لا تزال لدى الولايات المتحدة اليد الطولى قياسا بمنافسيها الدوليين. مضيفة، أن واشنطن لم تعد الدولة الكبرى الوحيدة على الساحة اليوم.

وأكد ويليام بيرنز، أنه فخور بدور الوكالة وشركائنا في وكالات الأمن والاستخبارات الأخرى بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.