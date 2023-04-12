إجراءات جديدة من الرئيس الأوكراني لـ زيادة الإنفاق الدفاعي .. تفاصيل

قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك أمس الثلاثاء، إن زيلينسكي وقع وثيقة لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 14.5 مليار دولار، والتي أقرها البرلمان.

وأكد النائب الأوكراني أليكسي كونشالنكو في وقت سابق، أن البرلمان يدعم زيادة 14.5 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي في الميزانية.. حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار زيليزنياك إلى أن "الرئيس وقع الميزانية المخصصة للإنفاق القياسي في عام 2023، وسيدخل مشروع قانون رقم 9105 حيز التنفيذ بعد غد".

وبحسب المصادر، فإن حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من هذه الأموال تستخدم للدفاع؛ و 2.6 مليار دولار أمريكي لأنظمة وزارة الداخلية؛ 124.5 مليون دولار أمريكي للاستخبارات؛ و ما يقرب من 855 مليون دولار أمريكي لإدارة الاتصالات الحكومية الخاصة.