بمثل مع الهواء.. غادة عبدالرازق تتحدث عن تعاملها مع الشخص الخائن وكواليس مسلسلها|فيديو

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن كيفية تعاملها مع الإنسان الخائن، قائلة: “عموما أى تعامل مع إنسان خاين أو كذاب شيء طبيعي أننا نبعد عنه تماما وتشيليه من حياتك، ومتحاوليش تقولي أديله فرصة أولي أو ثانية، لأن كثرة تلك الفرص تجعل الشخص الآخر أن يخرج مبررات للخائن من اجل التعايش معه، ودا خطر جدا”.

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “ما شدني فى عمل تلت التلاتة أنه ساسبنس ومكتوب حلو أوي و3 شخصيات، واتعرض علي كثيرا عمل فكرة التوائم، وكنت أراها مستهلكة، ولكنها المرة الأولي التي آراهم 3 توائم شبه بعض، وأحببت الحاجة النفسية لأنها الحاجة التي أتميز بها”.

وتابعت الفنانة غادة عبد الرازق: “الأهم فى اختياري هذا العمل هو رجوعي لتحدي نفسي، والـ 3 توائم مختلفين فكريا، وأقف قصاد نفسي أمثل ومحدش أمامي، وأمثل مع الهواء”.