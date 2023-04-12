انخفاض سعر الدولار عالمياً مع قرب إعلان بيانات التضخم الأمريكية

انخفض الدولار اليوم الأربعاء قبيل إعلان قراءة التضخم الأمريكي التي تحظى بمتابعة كبيرة في وقت لاحق من اليوم وستقدم مزيدًا من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فبعد إعلان بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، تتركز الأنظار الآن على تقرير التضخم، حيث تتحرك العملة الأمريكية في نطاق ضيق قبيل الإعلان.

وارتفع الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2432 دولار بينما زاد اليورو في أحدث معاملة بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1.0924 دولار. وابتعدت العملتان عن أدنى مستوياتهما في أسبوع المسجلة يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 102.07.

وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا "سيكون الأمر شبيها بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة حينما لم تحدث تطورات كبيرة حتى إعلان البيانات، وعندما تصدر البيانات ستكون هناك ردود فعل متنوعة".

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز” أن يبلغ التضخم في مارس 5.2 بالمئة على أساس سنوي انخفاضا من ستة بالمئة، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 5.6 بالمئة.

وتتوقع الأسواق بنسبة 74 بالمئة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، إلا أنها تتوقع أيضا خفض الفائدة عدة مرات ربما اعتبارًا من يوليو حتى نهاية العام.