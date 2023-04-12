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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخطت 28 ألف دولار.. البيتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق

البيتكوين
البيتكوين

ارتفعت عملة البيتكوين Bitcoin، بشكل حاد أمس الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 30 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ يونيو 2022، وسط هدوء المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية التي وقعت الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "cryptopotato"، صعدت العملة الرقمية بيتكوين، مما ساعد في زيادة إجمالي القيمة السوقية لأكثر من 60 مليار دولار في وقت واحد خلال 24 ساعة فقط.

 

بيتكوين تشهد ارتفاعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهرين وتقترب من 21 ألف دولار

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أحدث قفزة في أسعار البيتكوين


وفقا لأرقام Coin Metrics، ارتفع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 6.3٪ لتصل إلى 30،061.0 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، كما قادت العملة الرمزية المكاسب إلى حد كبير عبر نظيراتها من العملات المشفرة، مع ارتفاع عملة الإيثيريوم المشفرة بنسبة 3.3٪، إلى 1,925.11 دولار للمرة الأولى منذ شهر أغسطس الماضي.

وبينما ارتفع سعر عملتي Binance Coin وRipple بنسبة 4.6٪ و 2.3٪ على التوالي، كما دفعت مكاسب البيتكوين القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.4 تريليون دولار، ورفعت مكاسب يوم الثلاثاء عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 80 ٪ هذا العام، متفوقة بشكل كبير على معظم فئات الأصول الأخرى.

ويأتي ارتفاع البيتكوين Bitcoin الأخير وسط تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية الأمر الذي زاد من تفاؤل المستثمرين بشأن السياسة النقدية للمصرف الفيدرالي الأمريكي، حيث بدأت الأسواق في تسعير احتمالية عدد محدود من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

وسجلت أسواق الأسهم أيضا ارتفاعا قويا يوم الثلاثاء، في حين أنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل، فإن العقود الآجلة لمؤشر الدولار تشير إلى أن الأسواق تستعد لتوقف مؤقت نهائي، أو حتى انعكاس في الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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